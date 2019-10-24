中海油︰有信心實現全年產量目標　氣價有望好轉

中海油去年上半年證實了渤海最大的天然氣田渤中19-6，謝尉志表示，公司計劃今年只是作小規模的試行生產，原因是它是凝析氣田，中海油需要進一步摸索其生產規律。可是試產項目現時進展未算理想，因為該氣田處於航道上，亦有兼顧漁業，大量協調工作要做。

至於公司本月完成收購的中聯煤層氣，去年稅後淨利潤按年倒退近76%，他解釋是因為中聯煤去年要做資產減值，但日常業務平穩，而且儲量良好，中海油明年會積極提高其勘探工作。

海外業務方面，非洲第三季已一躍成為公司海外業務最大產地，惟中國以外亞洲產量顯著減少。謝尉志解釋，尼日利亞Egina項目已屆產量高峰值，非洲產量日後還會進一步提升，惟公司早前退出了印尼項目，期望伊拉克項目明年開始會帶來新的貢獻。

另外，市傳埃克森美孚考慮出售北海英國海域內40個油田或天然氣田之權益。謝尉志表示，中海油注意到有關消息，但是否接手涉及大量研究工作，目前沒有甚麼可以公布。中海油位於蘇格蘭阿伯丁市東北海域的Buzzard油田上周因為油管問題再度停產，謝尉志稱搶修工作進展理想，公司希望其他油田的產量能夠彌補。

至於美國早前宣布制裁中遠海運，導致中東及非洲往中國的運油費用飆升。謝尉志表示，把海外原油運到中國方面確實受到一定影響，但除了中遠以外還有得多選擇，對公司的生產工作亦無影響。

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