新盤部署：意堤調升一按成數至85%促銷

發展商次提供付款計劃更進取，90天即供及建築期付款均只需5%首期，一按由最高80%增至85%，希望提供更彈性財務安排配合買家。項目的預計關鍵日期為2020年6月30日。

該盤亦公布最新銷售安排資料第7號，整合早前銷售安排的未售單位，加上新推價單第2號中的24伙1房及2房單位和4伙3房單位作招標，合共89伙。當中56伙將於下周三(30日)起以先到先得方式發售，其餘33伙以招標方式銷售。

樓盤即日開放的5座現樓單位，包括兩個現樓裝修單位。其中16樓A單位為3房1套房間隔，實用面積為1,066方呎。同座16樓E室屬1房間隔，實用面積763方呎。

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