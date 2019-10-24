樓價UPDATES：長情業主沽沙田富豪花園

樓市升溫，有業主持貨逾28年的長情業主趁機沽出沙田富豪花園單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●將軍澳居屋欣明苑A座中高層3室兩房戶，實用面積401方呎，由於項目鄰近大型購物商場及港鐵站，吸引同區上車客承接，已補價自由市場成交價552萬元，實用呎價13,766元。

●紅磡黃埔花園11期7座低層F室，實用面積466方呎，以三房設計，獲買家以1,000萬元購入，實用呎價21,459元，單位9年升值約1.2倍。

●施政報告公布後至今8日，長沙灣昇悅居錄約3宗買賣，全月暫錄約4宗，可見交投明顯加快。日前屋苑3座中層A室兩房戶，實用面積491方呎，以870萬元易手，實用呎價約17,719元。買家為首置人士，心儀單位向南兼景觀開揚，故睇樓1次即決定入市。

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新界區

●富豪花園F座低層B室三房戶，實用面積670方呎，向西北望內園景，放盤5個月，微減14萬元，以766萬元沽出，實用呎價11,433元。上址為原業主於1991年入市，期內升值4.6倍。

●荃灣愉景新城本月暫錄15宗二手成交，平均實用呎價約14,112元。近日一個7座中層C室，實用面積485方呎，以兩房間隔，獲外區用家以742萬元購入，實用呎價約15,299元。

●馬鞍山翠擁華庭8座高層E室，實用面積553方呎，以兩房連儲物室間隔，向東面望內園景觀。單位放盤3個月，成功零議價下售出，作價780萬元，實用呎價14,105元屬市價。 據了解，原業主於2007年12月以297萬元購入上址，持貨至今帳面獲利483萬元。

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