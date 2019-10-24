夜市UPDATES：重磅股業績失望道指轉跌59點　港夜期低水

美國重磅股業績再令市場失望，歐洲央行強調寬鬆政策與經濟下行風險，美股道指高開後迅速轉跌，目前報26,774點，跌59點；標指報3,011點，升6點；納指報8,154點，升34點。港股期指夜市隨美股開市後插水，目前報26,757點，跌2點，低水41點。

周四(24日)4家道指成分股與45家標指成分股公司公布業績，PayPal第三季度業績超出預期，收入增長19%，股價飆近10%。

陶氏化學第三財季淨盈利下降至3.33億美元，每股收益45美仙，股價升5%。福特汽車跌5%，公司下調了全年業績預期，令市場擔憂該公司的全面重組未能成功推動盈利增長。

FactSet數據顯示，到目前為止標指公司中有31%公布了季度收益，其中近80%的公司業績超出了分析師的預期。收市後，亞馬遜、英特爾及Visa等公司將發布季績。

美國經濟數據面，上周首次申領失業救濟人數減少6,000人，至21.2萬人，少過市場預期的21.5萬人；前周止持續申領人數減少1,000人，至168.2萬人，多過預期的167.8萬人。

歐洲央行宣布維持三大關鍵利率不變，但重申自11月1日起重啟淨資產購買計劃，規模為每月200億歐元。這是德拉吉最後一次作為歐洲央行行長主持議息會議，本次利率決議幾乎沒有給市場帶來任何意外。歐股個別發展，當中英股升1.01%；德股升0.52%；法股升0.30%。

【21:30】雖然美企業績表現參差，美股開市早段仍靠穩，道指升97點，至26,931點；納指升60點，至8,180點；標指升9點，至3,013點。

社交網站Twitter上季收入增長8.6%至8.23億美元，預期今季收入介乎9.4億至10.1億美元，均遜於市場預期，反映廣告業務捲入私隱問題將繼續影響業績表現。Twitter股價早段仍狠挫19.08%至31.42美元。

微軟截至9月底止首財季純利按年跳升逾21%至107億美元，或每股1.38美元，收入亦增14%至331億美元，雙雙勝市場預期。微軟股價早段升1.33%至139.07美元。

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