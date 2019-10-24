赫斯基能源第三季少賺50%　股價早段挫5%

不過，薩斯喀徹溫省的Dee Valley油砂項目日均產量達到1萬桶油當量，產量比計劃多但開支比預算少；加東紐芬蘭島對出大西洋海域的白玫瑰油田，亦已完全恢復生產，扭轉上半年由於海底管線維修導致產量受限的頹勢。

至於每桶油當量之實現價格，上季按年下滑5.74%至47.54加元：當中實現油價按年下跌5.74%至每桶53.46加元，實現氣價按年下跌11.54%至每千立方英尺5.44加元。大西洋區域及荔灣產量減少，導致每桶油當量的作業費按年上升微升1.02%至14.83加元。

煉油業務方面，加工量比去年同期有所上升，但提煉重質油的每桶毛利按年縮減逾48.57%，主要是成品價差縮窄。基建及分銷業務板塊之利潤更按年大跌逾77%。

公司表示，關於出售加拿大零售及商用燃料業務的戰略檢討繼續有進展。

長和今年上半年盈利增長放緩，赫斯基能源期內業績顯著倒退是主要原因之一。財務董事兼副董事總經理陸法蘭當時表示，赫斯基上半年「被罰得太重」，因此赫斯基是他對公司下半年業績較為樂觀的原因之一。赫斯基日前宣布要縮減人手。

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