證監會搬竇　保密大陣仗

證監主席雷添良話搬辦公室每年可慳成億元租金，辛苦少少都值得啦！

香港證監會明年將會有一番新景象，除了10月初會有新CEO(行政總裁)上場外，明年第二季該會辦公室亦會首次搬離商業核心區中環，「東移」至鰂魚涌港島東中心。

證監會係本港證券及期貨市場嘅監管機構，內部有好多機密資料與文件，「搬竇」咁大壇嘢，當然不容有失。為咗準備好搬遷工作，該會最近就公開招標，搵外判商負責設計同建立有關搬遷需處理嘅IT等事宜。

該會現時位於中環長江集團中心嘅租約將於明年9月1日到期，佢哋早前已承租咗港島東中心9層樓面，明年2月至4月就可開始陸續收樓，視乎裝修進度，預期5至6月就可分階段搬入新辦公室。事實上，證監會內部唔少人都估計，明年暑假前應會進駐新辦公室。

雖然新Office要「東移」，但面積就比依家增加近三成，達到19.4萬方呎。截至今年4月底，證監會人手包括埋臨時工等大約有1,200人，新Office應該足夠用有餘。

該會主席雷添良早前就話，由中環搬去鰂魚涌，預計每年租金可慳1.25億元，該會一簽就8年，即係加埋可慳成10億元喎！

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