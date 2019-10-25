趙文傑 「公私合營」疑雲損投資者信心
2019年10月25日 00:05
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股王騰訊(00700)近期走勢毫無起色，昨日終跌穿320元的支持位，觀乎其股價過去半年每當跌至320元水平便會作出反彈，相信部分騰訊粉絲會考慮趁低撈貨。從技術層面來看，包括今次在內，騰訊已是過去半年內第4次跌至320元水平，然而過去的3次反彈浪，每次的高位皆呈現一浪低於一浪的形態，反映股價動力每況愈下。
過去騰訊能夠進身成為股王，主要是由於公司業務節節向上惹來無限憧憬，如由通訊工具微信發展至具備支付功能的微信錢包，研發及推出數年前非常火熱的手遊《王者榮耀》，以及成功分拆閱文(00772)及騰訊音樂等刺激股價的動作，都為市場帶來連綿不斷的驚喜。因此股價在2018年初之前，維持長時間的牛市走勢，公司創辦人馬化騰絕對是功不可沒。然而，股價經過大約年半時間的調整後，已由高峰時的接近480元回落至目前水平，往後的日子將會如何？
當然，宏觀環境是影響企業盈利的一大要素，內地上季GDP僅錄6%的增長，創1992年以來最低水平，即使騰訊已是內地科網龍頭之一，亦須克服這困難。然而，除了經濟環境外，與以往有別的，就是近期的疑似「公私合營」政策。
最近，內地大型民企出現重大變化，如騰訊的馬化騰不再擔任「騰訊徵信公司」的法定代表人及執行董事，阿里巴巴的馬雲亦辭任董事局主席，至於聯想控股(03396)的創辦人柳傳志也宣布退場。那邊廂，近日杭州市政府宣布，將派駐100名「政府事務代表」進入百家重點企業，反映內地民企的領導層面，已開始由政府官員接掌，逐漸將民企演變成「公私合營」的模式。
上世紀50年代中期，內地曾推行公私合營政策，其後經濟一直萎縮，直至改革開放才回復上升動力。可是，一旦該政策重臨，包括騰訊在內的企業盈利增長前景，相信難以重拾2018年之前的光輝。
俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)
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