趙文傑　「公私合營」疑雲損投資者信心

當然，宏觀環境是影響企業盈利的一大要素，內地上季GDP僅錄6%的增長，創1992年以來最低水平，即使騰訊已是內地科網龍頭之一，亦須克服這困難。然而，除了經濟環境外，與以往有別的，就是近期的疑似「公私合營」政策。

上世紀50年代中期，內地曾推行公私合營政策，其後經濟一直萎縮，直至改革開放才回復上升動力。可是，一旦該政策重臨，包括騰訊在內的企業盈利增長前景，相信難以重拾2018年之前的光輝。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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