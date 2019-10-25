袁沛儀　基本面弱　歐元回落

歐洲央行剛議息，基本面疲弱下維持寬鬆貨幣政策，歐元上升空間有限，加上技術上嚴重超買，200天線1.1210成短線阻力，料後市下試1.1060。英國方面，脫歐進程再次膠着，消息反覆下，料投資者繼續觀望時態發展，估計英鎊在近周高位1.2880附近上落。

美國將公布消費信心指數，估計與前值相約，對美元影響不大。投資者觀望下周聯儲局議息，參考利率期貨顯示，市場料減息機會高，限制美元表現。不過美匯技術上嚴重超賣，料短線觸及96.7後見技術反彈，上望97.8。

股市走勢穩定，料避險情緒回落，估計美元兌瑞郎小幅上試1算，美元兌日圓上試200天線109.10。

澳洲及新西蘭儲備銀行短線仍有減息壓力，估計商品貨幣上升空間有限。技術上澳元及紐元整體超買，兩者同樣貼近保力加通道頂，估計將分別下試0.6720及0.6240。加元走勢一度相對較強，不過美元兌加元嚴重超賣，料下行空間有限，後市上望1.3170。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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