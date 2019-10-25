皇冠被追問涉犯罪集團指控

澳洲富豪帕克（James Packer）旗下的皇冠度假集團（Crown Resorts）周四(24日)舉行股東周年大會，近百名股東出席。台下的提問焦點不是日常業務，反而是公司近期捲入一連串包括洗黑錢在內的犯罪指控，管理層連連否認，認為指控沒有根據。

澳洲傳媒報道，皇冠股東大會上，公司管理層被質問有關當地傳媒近日指控，當中包括為何到澳洲皇冠賭場的大額賭客可獲得快速簽證、皇冠的「疊碼仔」被指涉及有組織犯罪活動等。

公司主席John Alexander反駁指，有人有計劃地散布公司醜聞，又稱這些無根據的指控，部分在五年前經已出現。他重申，公司不會容忍僱員或顧客參與任何非法活動。

事實上，就多項指控，皇冠目前正受澳洲三個省份及聯邦政府的監管機構調查。

此外，公司亦在會上透露七月一日至十月二十日的營運數據，撇除貴賓廳業務的主場地賭收按年僅微升2%，而其位於澳洲多個度假村的貴賓廳業務營業額更按年大跌46%，公司指此反映國際貴賓業務市場目前處於艱難時期。

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