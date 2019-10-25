美股收市：道指跌28點　Twitter急挫逾兩成

市場繼續消化美企業績，美國股市收市個別發展。道指收報26,805點，跌28點或0.11%；標指收報3,010點，升5點或0.19%；納指收報8,185點，升66點或0.81%。

社交網站Twitter上季收入增長8.6%至8.23億美元，預期今季收入介乎9.4億至10.1億美元，均遜於市場預期，反映廣告業務捲入私隱問題將繼續影響業績表現。Twitter股價全日急跌20.86%，收報30.73美元。

微軟截至9月底止首財季純利按年跳升逾21%至107億美元，或每股1.38美元，收入亦增14%至331億美元，雙雙勝市場預期。微軟股價收漲1.97%。

FactSet數據顯示，到目前為止標指公司中有31%公布了季度收益，其中近80%的公司業績超出了分析師的預期。

美國總統特朗普將批評聯儲局，他在社交平台上表示，「如果聯儲局不減息，甚至在理想情況下不採取刺激措施，那該局就是失職。」他續稱：「看看我們的競爭對手，德國和其他國家實際上是在借錢獲利...聯儲局加息加太快，減息卻太慢了！」

聯儲局將於香港時間下周四凌晨公布議息結果，利率期貨顯示，減息機會率約為90%。

經濟數據方面，上周首次申領失業救濟人數減少6,000人，至21.2萬人，少過市場預期的21.5萬人；前周止持續申領人數減少1,000人，至168.2萬人，多過預期的167.8萬人。

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