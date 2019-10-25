【市前重點睇】美股個別發展　金價升破1500美元

●美匯指數升至97.63，日圓兌美元漲至108.61，離岸人民幣(CNH)低見7.0739，港匯升上7.8383，歐元回落至1.1104，英鎊跌至1.2838。金價重上1,500美元。布油升破61美元，紐油高見56.17美元。道指期貨偏軟。

●傳中國願意在與美國簽署局部貿易協議後，於1年內購買至少200億美元美國農產品，後續磋商會考慮進一步增加購買。如果所有懲罰性關稅取消，在達成最終協議的第2年，中國的購買量可能提高至400億至500億美元。

-亞馬遜公布，第三季收入按年增24%至699.8億美元，低過市場預期；每股盈利4.23美元亦遜預期。股價於盤後交易時段急跌6.5%，報1,664.4美元。

-英特爾上季收入191.9億美元超預期，股價於盤後交易時段升3.29%，報53.95美元。

-FactSet數據顯示，到目前為止標指公司中有31%公布了季度收益，其中近80%的公司業績超出了分析師的預期。

●美國10年期國債孳息率升0.18點子，報1.766厘。

●美國總統特朗普表示：「如果聯儲局不減息，甚至在理想情況下不採取刺激措施，那該局就是失職。」

●美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000人，至21.2萬人，少過市場預期的21.5萬人。

●港股ADR指數收報26,727點，跌69點。

●即月恒生指數夜期收報26,764點，升5點，低水34點，成交17,210張。

●國際油價連升3日。紐約期油收報每桶56.23美元，升0.26美元或0.5%，創9月26日以來收市新高；布蘭特期油收報每桶61.67美元，升0.5美元或0.8%，亦創9月26日以來收市新高。

●紐約期金收報每安士1,504.7美元，升9美元或0.6%，創自10月9日以來收市新高。

●英國首相約翰遜指出，若國會想要更多時間審議其脫歐方案，就要同意提前在12月12日大選。不過，工黨領袖郝爾彬表示，希望首先排除無協議脫歐的可能性，否則不同意提前大選。

●歐央行維持利率不變，行長德拉吉在任內最後一次新聞發布會上對歐元區經濟作出悲觀評估。

●歐元區經濟10月份仍接近停滯，綜合採購經理指數(PMI)僅略高於盛衰分界線，私營部門在第四季初幾乎無增長。

●消息稱滙控計劃在中東地區裁員，或涉數百人。

●香港9月出口按年挫7.3%，連跌11個月。

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