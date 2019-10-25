【股民熱話】藍籌股坐收10厘息　真的嗎？

正當全球央行都在試圖以減息甚至重啟量寬放水，以救經濟免於衰退危機，造成利率普遍低企之際，香港股市竟然有一隻藍籌股股息率高達10厘，到底係咩玩法？

今年國際油價反覆中偏軟，皆因全球經濟展望欠佳，影響原油需求。除了早前沙特石油設施遇襲一度刺激油價急升之外，不見得有很大的上升動力。中石化主要做中下游業務，理論上能受惠油價偏軟，惟由於中企遭美國制裁後，超大型油船由波斯灣至日本運費急升，或會侵蝕中石化的煉油業務利潤，故見其股價一直在低位徘徊，致令往績息率顯得特別高。

走勢上，今年初中石化股價自5.5元水平起步，反覆升抵首季高位見6.93元水平展跌浪，一直回至近期低位見4.48元。近月股價一直在低位徘徊，理論上4.4元水平承接不容有失，否則會再繼續尋底之旅，最低睇3.9至4元水平，一旦穿底，論潛在跌幅，坐收10厘息都未必有So；惟若能升穿4.7元的話，初步反彈目標可定在5元關。

其實，除咗公用股、煤炭股、電訊股同內房股各一隻外，其餘高息藍籌股幾乎都是銀行股同石油石化股，一定程度反映呢兩個行業估值低迷，致使往績息率相對地顯得高，是否值得趁低吸納作收息，抑或低處未算低，就好睇經濟景氣。

顯見，喺低息環境之下，藍籌股估值低迷但股息高企，係有其原因，值唔值博，就要先要睇清楚咩底蘊，先至好落注，免得收息唔夠蝕價！

東方產經專欄作者帥哥

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