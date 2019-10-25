港股跌過百點 內險股被拋售 騰訊靠穩

港股跌幅擴大，恒生指數挫164點，低見26,633點，暫維持過百點跌幅；國企指數跌70點，主板成交180億港元。

中國平安跌幅擴至3.4%，是表現最差藍籌，拖低恒指54點。公司第三季業績及新業務價值遜預期，大行紛紛下調其目標價。

其他內險股亦受累，新華保險跌2.2%；中國太保及中國太平跌1.7%；中國人壽跌1.3%。

其他重磅藍籌普遍向下，友邦保險跌0.9%；中國移動跌1.2%；今日公布季績的工商銀行跌1.1%；建設銀行跌0.5%；滙豐控股跌0.2%；騰訊逆市靠穩，升0.2%報319.6元。

醫藥股反彈，石藥集團升1.7%，是表現最佳藍籌；中國生物製藥及國藥控股齊升1.1%。

大家樂發盈警，股價曾挫9.2%，低見19.6元，暫跌幅收窄至7.6%。

【09:21】中國平安捱沽 騰訊重上320元

港股開市偏軟，恒生指數跌2點，報26,795點；國企指數低開5點，報10,527點。

中國平安績後被大行下調目標價，股價開市跌1.7%，報92.9港元，是表現最差藍籌，拖低恒指28點。蒙牛乳業飆3.8%，是表現最佳藍籌。

其他重磅股窄幅上落，騰訊升0.4%報320.4元；友邦保險升0.6%，建設銀行升0.5%，合共貢獻恒指36點。

百威亞太第三季溢利大跌23%，股價開市挫5.2%，報28.9元，失守30元大關。

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