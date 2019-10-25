【即市分析】金礦股咁快就玩完？

先睇基本面，金價早前向上，主因是避險需求上升，一來中美貿易發展前景未明，二來當時美元強勢不利金價，但金價與美元同時向上亦反映投資者恐慌，加上早前美國長短債息現倒掛，增加資金對美國經濟衰退風險預期。

不過，上述三大因素有基本上之改變。首先，中美貿易協議就算未完全傾得成，但起碼在首階段有個好開始，最重要係令市場氣氛改善。其次，受避險意識回落影響，美元與黃金等避險資產價格皆回落。最後，美債2年期與10年期自8月尾現倒掛，但唔使幾日已回覆舊觀，近日債息差距進一步擴闊至0.19厘，只要短期未有大事發生，相信重現倒掛可能性不大，並使投資者對美國經濟衰退預期下降。故從基本面睇，已解釋到何解近期金價反覆走軟。

金價自年初1,285美元一直反覆向上，9月4日最高見1,556美元，累升21%後開始回軟，近期一度失守1,500美元，見1,480美元水平，近日在1500美元關徘徊。睇走勢就已經跌穿6月至今升軌支持，整固待變

策略上，金價早前上升都難以推動金礦股業績，加上現時市場避險需求下降，金價下跌，市場對板塊興趣減少，預期股價都易跌難升。建議已持貨者及早減磅另覓佳選，而未入貨者暫宜觀望。

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