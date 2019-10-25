財庫局：近數月有關離岸戶口開戶查詢增加

香港局勢動盪不休，近日傳出不少市民轉移資產到海外「避險」。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，近數月有關離岸戶口開戶的查詢增加，主要是了解程序，即使有開戶亦未見動用，他認為香港投資機會多，市民不會隨便撤走資金。

他稱，金管局相關數據近數月上落浮動，惟整體無大規模資金流出。他又引用新加坡金管局指，並無太多資金由香港流向新加坡，但擔憂某地方資金若明顯流出，反映整個地區穩定性有問題。

港匯方面，他指社會動盪對港元沒有影響，港匯一直企穩於7.84附近，並強調貨幣制度穩陣，金管局的貨幣儲備亦確保有足夠能力買入銀行出售的港元。

股市方面，他指雖然近期恒生指數成交跌至不足千億港元，股市亦有上落，但最重要的是期貨按金及結算等運作正常，金融市場有序運作。對於有聲音指中小型券商面對的問題，政府會視乎整體經濟狀況，研究如何幫助業界。

他亦提到，金融中心競爭力與法制、監管架構與實施息息相關，近期經濟挑戰大，零售業面對較大困難。政府會持續在海外及珠三角一帶推廣，並更多利用金融科技，提升香港的國際市場競爭力。

對於施政報告提高按揭保險計劃的樓價上限，他認為措施並非要推高樓價，而是希望讓市民更易「上樓」，強調有研究過有關風險。

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