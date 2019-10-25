港股格局：姚浩然指初步阻力在27100點

時富資產管理董事總經理姚浩然指，港股近期雖由不同股份輪流撐住，但成交不多，暫時未見明顯上升動力。另外，下周美國聯儲局議息，英國脫歐進程，以及下月中旬中美能否達成首階段協議，均為市場關注所在，投資者觀望氣氛濃厚。他預期港股短線維持在26,500至27,000點橫行機會較大，初步阻力位於100天線附近約27,100點；下個阻力位則在9月高位27,366點。

內銀股陸續派成績表，姚認為盈利增長動力不大，淨息差亦未必有太大改善空間，近期股價上升或由於資金輪流炒重磅股所致。他又指，內銀股中長線上升動力不足，短線上升幅度亦不會太大，現價再追值博率有限。

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