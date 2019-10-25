【即市分析】內房現撲水潮 中國海外何去何從？

不過，近日人民幣止跌回升，對重人民幣資產的內房股有支持，加上中國海外首三季的業績不過不失，更重要是集團資金充裕，截至今年9月底止銀行結餘及現金為999.8億元，淨借貸比率為39.1%，財務相對穩健，集資壓力較細。

大行美銀的研究報告指，中國海外今年以港元計的盈利落後於合約銷售表現，料與毛利率下降及人民幣貶值約5%有關。未來人民幣若再無大幅貶值，料明年盈利增長將加快到15%至20%，且其合約銷售增長及資產負債表強勁，維持「買入」評級，目標價睇34元。以昨(24日)收市報25.15元，潛在升幅逾3成。

走勢方面，中國海外受板塊影響過去連跌三日，目前MACD牛叉收窄，另14天RSI掉頭向下至43，技術面相對弱勢。不過，該股8月至今多次試穿24元都重返其上，料該位支持力強，建議候低於24元邊低吸，短線先睇26.5元，跌穿24元則止蝕。

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