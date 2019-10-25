【獨家披露】按揭新規存盲點　金管釐清

港府放寬按揭保險計劃措施出現三大盲點，包括有未能符合樓價六成按揭壓力測試的客戶，計劃透過增加按揭成數及繳交額外保費，藉此受惠高成數按揭的免壓測措施，令銀行審批按揭陷入大混亂。香港金融管理局發言人承認，獲悉有銀行因此暫停審批部分按揭申請，該局周四(24日)已致函銀行，釐清監管要求。

按揭證券公司於本月中放寬按保計劃覆蓋的樓價上限，800萬元或以下物業可敍做九成按揭，1,000萬元物業則可敍做八成。如果透過按保計劃敍做八至九成按揭的買家，未能通過按揭利率假設上升3厘的壓力測試仍可獲批，但要繳交額外保費。

不過，金管局表明無意放寬按保以外的監管要求，意味着首次置業買家如果只申請六成按揭，仍要符合壓力測試。

有銀行界人士表示，有足夠首期置業的買家購入物業後，因收入未能符合六成按揭的壓力測試，計劃增加貸款額敍做高成數按揭，同時繳交額外約一成保費以避開壓力測試，形容新措施可能「焗」市民增加借貸及槓桿。

金管局發言人強調，如果銀行鼓勵客戶以此避開壓力測試，「風險管理就有問題」，會要求銀行在處理按保申請時作出風險判斷，而最重要是符合申請時供款佔收入不得超過50%的基本要求。

該局致函銀行，釐清相關盲點，包括要求銀行在審批按保申請時，需評估相關客戶，在未有按保情況及壓力測試下的還款能力作參考，更表明會諮詢銀行界及按證公司，考慮修訂每月收集私人住宅按揭數據範圍，擴大至包括按保相關貸款。

與此同時，有銀行按揭部人士透露，由於高成數按揭可以彈性處理壓力測試，未知是否需要加入固定收入要求，故多家銀行暫停審批600萬元或以上物業，及未有固定收入按揭個案，個別中小型銀行更拒絕受理申請。所謂固定收入即是固定受薪人士，佣金或自僱人士收入等普遍不符合這項要求。

金管局發言人澄清，無論按揭申請人是否符合壓力測試，固定收入要求僅適用於八至九成按保計劃，八成以下均毋須符合相關要求。

事實上，銀行承做高成數的按揭保險後，仍然需要承擔六成按揭貸款風險，但放寬壓力測試的新措施，可能令獲批高成數按揭貸款人士，還款能力反而較弱。

不過，金管局發言人解釋，對於未能通過壓力測試的按保客戶，要符合首次置業及固定收入要求，形容這類人士為「特定客群」，在銀行貸款組合中的風險尤其低，故銀行體系風險不會因此增加。

發言人又提醒，有意購買新盤的市民，現時樓花的成交期一般為12至18個月，雖然買家可計劃於收樓前，才以現樓形式申請高成數按揭，但銀行亦會以現樓落成時的估值，審批按揭申請，相比樓花買入價，可能會出現估價不足的風險。

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