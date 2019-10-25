新股熱潮退色？郭家安籲只抽有概念新股
2019年10月25日 11:39
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繼周四上市的向中國際(01871)跌穿招股價外，周五上市的登輝控股(01692)亦失守招股價，更一度較招股價1.3港元跌兩成，低見1.04元。致富證券業務部主管郭家安指，投資者應改變策略，只抽熱門及有概念的股份，而非盲目認購，更不宜逢新股必抽，否則很易接火棒。
他坦言，早前盲目追新股、股價升幾倍的熱潮已過。現時的新股表現主要基於市場對股票的需求，而非單純的資金炒作。至於新股熱潮是否已過，他表示，要留意下周上市的兩隻焦點新股亞盛醫藥集團(06855)及中手游科技集團(00302)的表現，若這兩隻新股也是「一開穿底」，即表示熱潮已「玩完」。
他續指，早前很多投資者逢新股都抽，但現時應改變策略，只抽熱門及有概念的新股，相信承受的風險會較小。對於下周上市的熱門新股亞盛醫藥集團(06855)，郭家安認為，要先留意下午的暗盤表現，若資金集中，其股價絕對有上升潛力，但由於目前市場信心薄弱，料掛牌首日的升幅不會太大。
在10月份，大部分新股錄得升幅，當中魯大師(03601)首日掛牌已錄得逾2倍的升幅。但由本周四開始，新股表現轉差，數隻股份連環跌穿招股價。
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