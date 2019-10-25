【午市重點睇】人民幣靠穩 油價反覆
2019年10月25日 12:03
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●亞洲市，美匯指數報97.6；圓匯企108.6；歐元兌美元報1.110；英鎊報1.284。港匯處7.8382。離岸人民幣(CNH)在7.07水平。金價高見1,505美元，布油反覆企61.31美元，紐油報55.88美元。道指期貨跌26點。
●港股向下，恒生指數半日跌119點或0.44%，報26,678點。https://bit.ly/2okyJP8
-異動股：大家樂盈警，股價曾挫逾9%。
-百威亞太第三季少賺23%，股價曾挫逾7%。
-消息稱滙豐計劃在中東地區裁員，或涉數百人。
-維達國際第三季溢利按年大升1.9倍。
-新股專輯：亞盛醫藥定價34.2元，超購751倍。
●【即市分析】
-內房現撲水潮，中國海外何去何從？https://bit.ly/2NatCt9
-金礦股咁快就玩完？https://bit.ly/2MMCPbW
-重磅中資股轉強有啟示… https://bit.ly/2BEwzwz
●A股快報：滬深三大指數半日收市偏軟。https://bit.ly/2qBjLF1
●亞洲股市：日股中段向下。https://bit.ly/2MLiZy4
●港元拆息︰隔夜息抽升至1.87厘，月內最高位。
●人民幣兌每美元中間價為7.0749，較上日下調22點子。
●人行本周淨投放量創逾9個月新高。
●運房局：香港一手私樓潛在供應量維持9.3萬伙。https://bit.ly/364EZeL
●財庫局：近數月有關離岸戶口開戶查詢增加。
●租用率低，傳WeWork考慮關閉中國辦公空間。
●傳軟銀願景基金計劃減值至少50億美元。
●多個新盤周五(25日)推售，暫共錄數十伙獲認購。
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