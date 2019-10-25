【瑞通推介】美團反彈　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績表現參差，道指隔晚收報26,805點，跌28點。

恒指周四(24日)收報26,797點，升231點，收復周三(23日)失地。周五(25日)早段再度回軟，跌逾百點，回至26,700點之下。其好倉(牛證及認購證)周四淨流出逾4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽證)同日淨流入逾9,000萬元，反映投資者買入淡倉看跌。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

百威亞太公布上市後首份業績，單計第三季，溢利按年倒退達23.48%，周五早股價低開半成後，一度挫7.7%，低見28.15元，其後跌幅稍收窄至近5%。周四有近400萬元淨流入該股認購證。

同股不同權公司下周一(28日)起可納入港股通名單，不過美團點評周一破頂後，連續3日回落，自高位計累跌近1成。周五早段該股低開於88元邊後迅速反彈，升近4%曾重返92元之上，收復10天線。周四逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有96萬元淨流出。

滙豐控股將於下周一公布第三季業績，有媒體綜合券商預測集團第三季列帳基準除稅前利潤中位數為52.2億美元，按年跌近12%。另外，英國脫歐進程亦影響其股價表現。滙控自兩周前低見56.8元後重拾升勢，至周四收升1%於61.85元，累升近9%，跑贏同期大市表現。該股周五早段窄幅略回，暫受制62元。周四分別有近50萬和120萬元淨流入其好倉和淡倉。

周五放榜的工商銀行成為周四北水的追捧對象，當日其港股通錄1.78億元淨買入，配合中證監鼓勵銀行業發可轉債融資，被市場視為對板塊有利，該股周四重上5.6元收市，升幅1.8%，連續4日向上，多條移動平均線亦正向上移。該股周五早段於5.6元之下偏軟。輪證資金流方面，周四各有近110萬元淨流入其好倉和淡倉。

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