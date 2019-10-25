住宅供應：仲量聯行料發展商將調整單位面積組合

仲量聯行估價部資深董事謝偉鴻表示，第三季私人住宅落成量只有4,400伙，落成量連續三季低企，但總落成量仍有望在第四季追落後。截至今年9月，香港新樓落成量僅略多於20,000伙全年目標的一半。

他指出，最新施政報告指出，政府將放寬按揭保險貸款成數上限，料將推動1,000萬港元以下二手樓的成交量。同時，發展商將考慮調整單位面積組合，因新措施讓買家能購入較大面積的單位，對樓價較低、面積約200呎單位的需求會減少。該行預料，尚在設計階段的項目將需要更多時間調整單位面積，導致新發展項目的建築進度放緩。

他又稱，由於2016年動工量達25,500伙，今年要達成落成量目標雖然困難，但仍有希望實現，預料2020年落成量將會有所增加。值得一提的是，首三季新樓動工量14,500伙，接近2018年全年總動工量的80%。

此外，政府數據顯示，今年第三季已落成的貨尾單位達3,200伙，略高於第二季的2,700伙。謝認為，政府於去年6月宣布引入空置稅後，發展商有意加快銷售貨尾單位，但中美貿易戰及近期香港社會活動均阻礙發展商推售新盤。

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