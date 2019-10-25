樓價UPDATES：銀湖．天峰兩房反價15萬元售出

二手業主見市況轉旺，叫價轉趨積極，馬鞍山銀湖．天峰兩房單位，反價15萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座極高層H室，實用面積589方呎，套三房間隔，望海景，獲買家以1,090萬元買入，實用呎價約18,506元，客人為本區客，心儀單位為極高層，俯瞰郵輪碼頭景，故決定購入。

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九龍區

●將軍澳東港城5座低層B室，實用面積約466方呎，兩房兩廳間隔，望優美內園及泳池景，叫價由730萬元議價至713萬元成交，當中獲減17萬元或約2%，實用呎價約15,300元。

●將軍澳藍塘傲6座中層B室，實用面積405方呎，一房單位，擁開放式廚房，單位座向東南方，享園景，最新以716萬元成交，實用呎價17,679元，原業主於2016年以534萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利182萬元離場，單位期內升值34%。

●何文田雅閣花園1座中高層B室，實用面積935方呎，套三房間隔，另設工人房，最初開價1,800萬元，現累減285萬元，以1,515萬元成交，實用呎價16,203元，新買家見原業主願意擴大減幅，故承接自用。

●奧運站維港灣本月已錄6宗二手買賣，包括9座中層G室，實用面積約457方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，原業主叫價以1,020萬元，及後減價40萬或約4%，以980萬元沽出，實用呎價約21,444元。

●奧運站維港灣8座中高層H室，望泳池景，兩房間隔，實用面積約464方呎，以950萬元放盤1周，即獲區內客接洽，議價後減價16.2萬元，以約933.8萬元成交，實用呎價約20,125元，原業主於2009年10月以約416萬元購入上述單位，轉售帳面賺約517.8萬元，物業升值約1.24倍。

●奧運站凱帆軒1座高層F室，實用面積482方呎，兩房間隔，望山景，每月租金19,500元，實用呎租約40.5元。

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新界區

●馬鞍山銀湖．天峰3座低層E室，實用面積564方呎，兩房間隔，開價約850萬元，見近日樓市氣氛向好，反價15萬元，以865萬元易手，實用呎價15,337元，新買家為用家，原業主於2014年以600萬元購入，持貨5年帳面獲利約265萬元，升值約44.2%。

●東涌海堤灣畔1座中層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望海景，以682萬元成交，實用呎價約13,425元，原業主在2002年8月以約173.1萬元買入，持貨約17年，轉手帳面獲利約508.9萬元，賺幅約3倍。

●荃灣愉景新城本月共錄得17宗成交，已超出上月全月11宗的紀錄，近日1座高層B室，實用面積474方呎，兩房間隔，新近剛獲用家以720萬元承接，實用呎價15,190元，兩房單位做價已重上700萬元以上水平。

●屯門大興花園2期4座中層F室，實用面積544方呎，屬大兩房間隔，可間三房，7月叫價720萬元，最近議價至628萬元沽出，實用呎價11,544元，新買家為同區上車客，為住近家人，只睇樓兩次，便決定購入上址。

●新一份施政報告放寬按揭，天水圍區連錄約40宗成交，包括嘉湖山莊景湖居5座中層D室，實用面積544方呎，三房間隔，新近獲用家以538萬元承接，實用呎價9,890元，原業主於2001年9月以130萬元買入，現轉手帳面獲利408萬元或3.1倍。

●元朗元朗PARK YOHO Venezia第5A座中層D室，實用面積約848方呎，套三房連士多房及工人套房間隔，近日以950萬元沽出，實用呎價約11,203元，原業主於2016年7月以925.6萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約24.4萬元，物業升值逾3%。

●元朗尚悅2座中低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，原業主以528萬元放售，及後減價23萬或約4%，以505萬元沽出，實用呎價約14,225元，原業主約於2016年5月以約350萬元買入，剛鬆綁額外印花稅(SSD)轉手，帳面獲利約155萬元，物業升價約44%。

●元朗峻巒1A期9B中層A室，實用面積644方呎，三房間隔，日前以740萬元沽出，實用呎價11,491元，原業主於2015年12月以708萬元買入，持貨約4年，帳面獲利約32萬元或5%。

●粉嶺中心10月暫錄5宗成交，屋苑剛錄D座低層4室，實用面積368方呎，兩房間隔，議價後以498萬元獲承接，實用呎價13,533元，原業主則於2008年以128萬元購入，持貨11年帳面獲利370萬元，單位升值約2.9倍。

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