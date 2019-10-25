二手樓價指數連瀉9周　代理料有望止跌

二手樓價持續回落，中原城市領先指數CCL報180.07點，創29周新低，按周跌0.14%。中原地產研究部表示，施政報告後，樓市氣氛明顯轉好，預期樓價有望止跌回穩，將會在2019年11月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.00點，創30周新低，按周跌0.24%。CCL(中小型單位)報179.84點，創29周新低，按周跌0.23%。三大整體指數齊跌9周，為43周以來首見，分別累跌4.42%、4.93%及4.76%。

分區方面，新界西樓價有反覆尋底跡象，近4周持續一周急升一周急跌，波幅在163點到167點之間，相信短期內走勢可以回穩。新界西CCL_Mass最新報163.95點，按周跌1.88%，跌幅為47周最大。

新界東CCL_Mass報192.13點，按周跌0.21%，連跌2周共0.55%。新界東指數近4周企穩192點上下水平。九龍CCL_Mass報176.74點，創29周新低，按周跌0.18%，連跌6周共3.16%，為45周以來首見。港島CCL_Mass報185.22點，按周升1.11%，升幅為13周最大，結束2周連跌。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。