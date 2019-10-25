運房局：空置稅有助促使發展商盡早推一手單位

運輸及房屋局發言人表示，雖然《2019年差餉(修訂)條例草案》尚待立法會通過，但不少發展商在政府宣布建議後，已採取更積極的手法推售已建成或未建成的一手私人住宅單位，例如提供更多折扣優惠、更靈活的的付款安排等等。該局相信額外差餉有助促使發展商盡早把一手私人住宅單位推出市場，會繼續密切留意市場情況。

至於根據今年9月底的最新推算，該局表示，未來3至4年的一手私人住宅供應量約為9.3萬伙單位，與上一季相同。9.3萬伙單位包括1萬伙「貨尾」單位、6萬伙興建中但未售出的單位，以及2.3伙在已批出土地(熟地)上可隨時動工興建的單位。

在9.3萬伙個單位當中，估計有7.37萬伙單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量79%，比率與上一季相同。

該局預計，未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約5,200伙。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，該局相信未來3至4年的私人住宅預計供應量將維持在較高水平。

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