【市後重點睇】金價續上 道期靠穩

美匯指數守97.6；圓匯企108.6；歐元兌美元報1.1116；英鎊報1.2839。港匯處7.8382。離岸人民幣(CNH)處7.06。金價續升至1,506美元，布油及紐油分別報61.61及56.11美元。道指期貨跌9點。

●市後關注點

-22:00 美國10月密歇根大學消費情緒指數終值

●市場關注英國大選消息及歐洲企業業績，歐股早段個別發展，英國富時100指數跌5點或0.08%；德國DAX指數跌11點或0.09%；法國CAC指數升11點或0.21%。

●【即市分析】

●住宅供應：

-投資者吳龍飛料多過政府估計，明年樓價有壓力。

-張翹楚料發展商將增建300至500呎單位。

-上季一手施工量飆，美聯指補回之前偏低水平。

-仲量聯行料發展商將調整單位面積組合。

●愉景新城兩房戶重上700萬，呎價月內彈逾一成。

●愛海頌今日暫沽66伙，最大手逾2390萬掃兩伙。

●One Eighty首張價單30伙，折實入場費約353萬元。

●二手樓價指數連瀉9周，代理料有望止跌。

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