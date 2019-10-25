【市後重點睇】金價續上 道期靠穩
2019年10月25日 16:13
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(美聯社圖片)
美匯指數守97.6；圓匯企108.6；歐元兌美元報1.1116；英鎊報1.2839。港匯處7.8382。離岸人民幣(CNH)處7.06。金價續升至1,506美元，布油及紐油分別報61.61及56.11美元。道指期貨跌9點。
●市後關注點
-22:00 美國10月密歇根大學消費情緒指數終值
●恒生指數全日收報26,667點，跌130點或0.49%，全周計跌52點；主板成交671億港元。騰訊受制320元，收報316.6元，跌0.75%。百威亞太早段挫7.7%後逐步收復失地，收市跌2.6%。https://bit.ly/2okyJP8
●A股快報：滬綜指收升0.4%，全周漲0.5%。https://bit.ly/2qBjLF1
●亞洲股市：日股按周升307點，韓股彈逾2%。https://bit.ly/2MLiZy4
●市場關注英國大選消息及歐洲企業業績，歐股早段個別發展，英國富時100指數跌5點或0.08%；德國DAX指數跌11點或0.09%；法國CAC指數升11點或0.21%。
●【大行報告】麥格理料保誠香港業務短期受影響。https://bit.ly/366zPie
●【即市分析】
-騰訊股價將破位而落？https://bit.ly/2PoItTk
-中海油有勢再上，吼認購證。https://bit.ly/2BHU7kw
●【股匯攻略】日圓匯價走勢偏軟。https://bit.ly/2NooWAb
●【大師睇市】淡倉不宜太重注。https://bit.ly/35Xh4xM
●運房局：香港一手私樓潛在供應量維持9.3萬伙。https://bit.ly/364EZeL
●住宅供應：
-投資者吳龍飛料多過政府估計，明年樓價有壓力。
-張翹楚料發展商將增建300至500呎單位。
-上季一手施工量飆，美聯指補回之前偏低水平。
-仲量聯行料發展商將調整單位面積組合。
●愉景新城兩房戶重上700萬，呎價月內彈逾一成。
●愛海頌今日暫沽66伙，最大手逾2390萬掃兩伙。
●One Eighty首張價單30伙，折實入場費約353萬元。
●二手樓價指數連瀉9周，代理料有望止跌。
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