【fb直播】港股下周有望爆邊？
2019年10月25日 16:21
東網電視更多新聞短片
港股本周維持悶局兼低成交，下周四中全會召開，加埋美國聯儲局議息，可否為大市帶來刺激作用？
百威亞太(01876)公布上市後首份業績，結果令人大跌眼鏡，第3季賺2.51億美元，按年倒退23.4%，股價應聲下挫，曾跌逾7%，但其後收復部分失地，持貨投資者點部署好？
滙豐控股(00005)下周一(28日)公布季績，大行均預測盈會按年下跌，股價難有運行？貪高息買入得唔得？內銀股工商銀行(01398)、農業銀行(01288)及交通銀行(03328)，周五(25日)均派成績表，績後會點走？
生物科技企業亞盛醫藥(06855)公布招股結果，香港公開發售部分錄得超額認購約751倍，相信會是今年超購王，呢隻新股下周一(28日)掛牌，有望爆升？抽唔中仲追唔追入？其他醫藥股周五(25日)亦做好，買兩大藍籌藥股中國生物製藥(01177)及石藥集團較穩陣？
《東網Money 18》搵來銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。