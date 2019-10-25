iPhone 11低價奏效　料1個月已售逾1200萬部

蘋果公司(Apple Inc.)今年推出iPhone 11系列，以低價策略促銷奏效。外國傳媒引述Rosenblatt Securities分析師Jun Zhang指，新iPhone系列開賣1個月，不同機型銷情榮辱互見。其中，主打低價的iPhone 11，期內料已售出逾1,200萬部，較去年入門版的iPhone XR同期銷量，增長15%。不過，較高價的iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，則預計較去年的iPhone XS及iPhone XS Max同期銷量下跌15%

因應市場需求，Apple很大機會調整生產線，將產能轉向iPhone 11，預計該款機型較之前計劃產量高出約160萬部。反觀高價的iPhone 11 Pro Max的市場需求仍然低迷，料產量會削減200萬部。

此外，市場亦正在注視Apple即將推出的另一低價手機iPhone SE2。分析指，該機型的初步產量僅約每季300萬部，再視乎各機型的走勢而作調整。市場早前傳出，iPhone SE2的售價僅為399美元，即約3100港元，故被視為小米等一眾低價中國品牌手機的殺手。

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