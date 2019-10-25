華科企海外拓展遇阻　玩「抖音」都威脅美國安全

美國國內繼續想辦法封殺華企。外國媒體報道，在全球大熱的內地短視頻App「抖音」，其國際版「TikTok」被指可能對美國國家安全構成威脅。

據報，美國參議員Chuck Schumer與Tom Cotton去信美國國家情報局局長Joseph Maguire，指TikTok僅在美國已累積超過1.1億次的下載，已成美國產生不容忽視的潛在威脅。

上述議員質疑TikTok的服務條款、收集用戶資料的做法，擔心TikTok收集了包括用戶位置信息的各種數據正支持和配合中國控制的情報工作。

TikTok及後發表的公開聲明指出，他們是一所獨立企業，美國用戶的數據是存儲在美國分部，並不「服從中國法律」。該公司強調，中國政府從未要求刪除任何內容，且即使被要求，也會拒絕。

事實上，TikTok已非首次被美國議員盯上，早前參議員Rubio表示希望美國外國投資委員會(CFIUS)對TikTok進行調查，了解TikTok的內容審查制度，以及是否有潛在的國家安全威脅。

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