【地產專題】樓價毋懼經濟下行難大跌？拆解兩大原因

香港樓價持續高企，近月社會衝突持續，個別業主願意減價沽出單位，市場憧憬樓價或開始進入下行周期。觀乎差估署公布的私人住宅單位售價指數，8月份跌幅更擴至近1.4%，已連跌三個月；反映二手樓價的中原城市領先指數(CCL)更錄得9周連跌，似乎真的出現了「無殼蝸牛」日夜盼望的跌勢。

目前，香港備受內外打擊下，樓價確實有下行風險，惟分析相信未來樓價仍難大幅下跌，主要有以下兩大因素支持：

【1、港樓靠本地客】

許多人認為，喜愛來港炒樓的內地人，乃推高樓價的主要力量。仲量聯行主席曾煥平接受外媒訪問時表示，過去十年，的確有很多內地買家進入香港市場，但匯率管制下，近兩年湧港速度有所放緩。他續指，中央嚴格的資本外流規定，令部分中國投資者減少配置於海外買樓的金額。現在的中國買家可能沒以往那麼多，相信香港社會動盪之下，來港的內地買家會愈來愈少。

他又提醒，香港房地產市場上活躍的參與者大多數為本地人，因為外國買家認為與國內相比，香港樓價過高。可見本地客需求殷切，或成為支持香港樓價高踞不下的主要原因之一。

【2、土地供應短缺】

曾煥平表示，香港房地產市場受本地經濟、全球經濟及政治穩定等三大因素影響，前景「看來不太好」。他相信，香港目前形勢嚴峻，社會穩定受到威脅，將左右許多本地買家的購買決定。

香港政府於新一份施政報告建議，推行放寬首置樓按措施樓市。高力國際估值和諮詢服務主管Hannah Jeong認為，長遠而言，新政策可能為準買家提供了一些幫助。但香港房地產市場根本問題是供不應求，故提醒市民不要指望「天價」的樓價會大跌。

Jeong又指，2018年本港私樓呈下行趨勢，同時意味着很多香港人們目前手持現金，等待合適的入市時機。她續稱，施政報告發布後，高力用作住宅抵押融資的估值查詢按月增加了5%。預計到2020年，住宅市場將保持5至8%的升幅，奢侈品市場將略有下降。

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