外媒分析：中國經濟全球第二　為何仍有偷渡事件？

英國埃塞克斯郡早前發生冷凍貨櫃藏屍案，39名中國人躲在攝氏零下25度的貨櫃內死亡，案中貨櫃是從比利時澤布呂赫港出發。事件惹起全球廣泛關注，並令外界產生疑問，就是中國已是全球第二大經濟體，為何國民仍要冒生命危險偷渡英國？美國媒體嘗試解釋。

報道指出，受惠於近數十年改革開放，中國經濟快速發展，亦令部分人富裕起來，其中有大約250萬中國人選擇移居美國；71萬人移民到加拿大；47萬人移往澳洲。而選擇去英國的，多為求學，因家境富裕能出得起錢。

美國智庫「移民政策研究所(MPI)」國際計劃助理所長Natalia Banulescu-Bogdan表示，來自中國的移民範圍很大，從低技術、中技術到高技術都有，他們移民的理由很多，包括逃離政治打壓、逃避過去的一孩政策，或海外求學等因素。

她認為，迫使中國人非法移民的主要原因之一是社會機遇問題。雖然中國經濟起飛，但機會不均等，有些人到了光譜最高的一端，也有些人比從前處境更絕望。這種情況也反映在移民方式上，有錢人大可走正途，「窮人中的窮人」則要鋌而走險「偷渡」。一般來說，前往歐美的移民並不是窮中之窮，因為移民到這些國家需要相對的資源，不管是合法還是偷渡。

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