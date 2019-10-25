百威︰超高檔品牌尚處增長初期　本地生產擴毛利率

百威首份業績就「出事」，原因之一是中國收入於第3季略有倒退。楊克在周五(25日)早上舉行的分析員會議上表示，中國業務第3季苦於夜店市道疲弱，高檔品片之一百威尤其受到衝擊，但公司第3季每百升收入依然按年增長5.9%，反映公司走高檔化路線的策略有用。

與此同時，科羅娜、藍妹和Hoegarden等超高檔品牌之收入依然有「強勁的雙位數增長」，其增長更多靠食肆、家居及電商，而非夜店推動。這亦代表公司走高檔化路線有很多途徑，並不完全單靠與公司同名的百威。

楊克又指，公司正投資於更多非啤酒產推動創新，又說︰「你(分析員)應該預期我們會將更多品牌引入中國，複製母公司在美國、加拿大、澳洲和英國等地的成功經驗」。他對公司中國業務的潛力很有信心，指藍妹在本已強勁的廣東和福建省會繼續增長，亦有拓展大陸其他省區。

事實上，百威亞太第3季毛利率按年擴大0.88個百分點至55.15%。楊克提到，科羅娜原產自墨西哥，經母公司、全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)帶到中國。這款產品已經開始在中國生產，其對毛利率的提振作用亦已於第3季開始反映，就地生產的策略日後會繼續拓闊毛利率。

至於亞太東部(日本、南韓、新西蘭等)收入於第3季亦按年暴跌18.1%，主要是銷量按年倒退17.4%。楊克指，這是由於南韓消費情緒低迷，強調是全個行業都受創。百威已決定撤回凱獅(Cass)漲價，前後僅半年時間，楊克沒有直接回應減價戰何時結束，但相信凱獅今次減價既能提高競爭力，亦能促進南韓啤酒市場重拾健康發展，又謂公司在南韓本土及進口啤酒品牌的領先地位未受動搖。

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