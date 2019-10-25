【最快下月】每百港元兌人幣或重見92　原因係...

外國傳媒報道，美國華爾街大行之一高盛最新警告，人民幣兌每美元有機會在11月低見7.2水平，即每百港元兌人民幣可能高見92水平。

反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元在今年9月2日曾低見7.1957，為2010年有紀錄以來最低；反映內地市場的在岸人民幣(CNY)兌每美元於今年9月3日曾低見7.1876，為2008年以來最低。換言之，一旦見7.2水平，將再創紀錄。

目前人民幣兌每美元處於7.06水平。

高盛指出，按照目前人民幣兌每美元走勢，有可能在今年11月跌見7.2水平，主要是穩定經濟，支持本土增長。該行指出，中國政府自2015年以來，一直利用人民幣作為穩定經濟的一種方式，目前仍看不到有改變人民幣貶值勢頭的原因。

市場上不少專家也指出，中國第3季經濟增長僅6%，低於市場預期，故當局將優先考慮寬鬆政策，意味不太可能讓人民幣回升太多。

【內地對外幣需求增】

事實上，內地最新公布的數據也顯示，人民幣仍具貶值壓力。

中國外匯局周五(25日)公布，9月銀行代客結售匯逆差擴大至412億元(下同)，為今年6月以來最大。

所謂「結售匯逆差」，即反映市場對外幣的需求大於市場供應，一般來說，人民幣會有貶值壓力。

華僑銀行在接受外國傳媒訪問時指出，9月市場對於中美談判仍有擔心，結售匯逆差擴大較多也可以理解。「經歷了過去一年半的折騰，市場也認識到，貿易談判預期是沒用的，要看到實實在在的東西。」

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