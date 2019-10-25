真係長線！美股著名大師：道指能升見65萬點　但要等...

外國傳媒報道，億萬富豪、巴隆資本(Baron Capital)創辦人、國際知名長線投資者Ron Baron最新預言，道指會在50年內，升至650,000點(即65萬點)。

他表示，恐懼是永遠存在股市當中，但投資者不要因它而怕了買股。根據過往數十年走勢，道指可以在50年內升見65萬點。

他指出，目前股市的估值其實與1960年代的道指相似，當時道指升至1,000點水平，而且亦是處於混亂時代。他呼籲投資者不要「每日」睇市，應該以長線的眼光來看。

事實上，他並非第一次作出如此長線的預言，早於2018年11月，他估計道指將會升至500,000點，時間亦是50年，理據是美國國內生產總值(GDP)每十年就倍增，股市亦然。

其實，「股神」巴菲特也曾指出，如果低息環境一直持續下去，道指在未來100年會升至100萬點。兩人同是主張「買入後長線持有」的投資大師。

Baron曾分享過致富之道，就是只需定期投入很少的金錢去投資，持之以恒的話，就會變得富有。他舉例說，以股市平均歷史回報率計算，「如果你每年投入5,000美元(約3.9萬港元)，持續30年之後，連本帶利，你的財富將達到89萬美元(約694萬港元)，這就是複利效應(compounding)的威力。」

他本身也是借助長線投資而致富，喜歡研究一些被市場極度低估的股票，然後持有它們至少14年。他表示，如果你不懂研究股票，就不用複雜，「最簡單的方法就是買入指數基金。」

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