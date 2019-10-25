【走資及旅遊注意】呢隻亞洲貨幣已6年新高...

外國傳媒報道，在今年眾多不明朗因素拖累下，各國貨幣普遍貶值，並一度惹起「貨幣戰」快將全面開打的揣測！不過，有隻亞洲貨幣逆勢跑出，該國不但是港人旅遊熱點之一，亦是廠商遷廠的選擇地，同時可能令大家勾起1997年亞洲金融風暴的慘痛回憶。它就是泰國！

泰國貨幣泰銖今年以來升值幅度驚人，周五(25日)再升0.3%，至30.187兌每美元，創2013年5月以來新高，年內已大漲7.8%；即每1港元兌3.85泰銖左右。除了俄羅斯盧布外，泰銖就是新興市場國家貨幣升幅之冠。

【3大升值原因】

美國財經媒體彭博指出，泰銖今年升幅稱霸亞洲，背後有多重因素驅使外資湧入泰國。首先，泰國健康的經常帳順差為主要因素，據國際貨幣基金組織(IMF)估料，泰國今年經常帳順差佔國內生產總值(GDP)比率將達6%，較日本多近一倍。所謂「經常帳順差」，即簡單理解為外國資金流入多於流出。

其次，泰國的外匯存底及低通脹也是吸引外資的原因。泰國外匯存底達2,200億美元，超過其12個月的進口總額，而泰國目前通脹僅0.3%，遠低於央行1至4%目標

第三，黃金是泰銖大幅升值的原因，受中美貿易戰及全球經濟放緩衝擊，使國際金價今年以來大漲17%，而泰國一直是重要的黃金交易據點。外界亦估計，貿易戰令工業生產線逐步撤離中國，泰國也是受惠者之一，尤其是主要搬廠目的地越南，在很多方面如基建設施和人才經已飽和。

【惟經濟及旅遊業受阻】

不過，泰銖大升也帶來負面影響，最主要是直接影響佔其GDP約1/5的旅遊觀光產業，貨幣強勢可能降低遊客消費意欲。事實上，泰國旅遊協會上月已將今年外國旅客人數預測，向下修訂至3,970萬人，未到達先前4,000萬人以上的目標，而泰銖升勢正是主因。

除了旅遊業，貨幣升值也影響經濟增長，市場估計泰國今年經濟增長3%，低於去年的4.1%，勢5年最弱。

【市場看淡近見頂】

如今市場人士注視泰銖會否升破30兌每美元大關。但據調查顯示，24位受訪大行中，只有摩根士丹利預期泰銖年底前升穿該水平，預測中位數顯示泰銖年底將回落至30.8，2020年再輕微跌見31水平。事實上，據IMF的實際有效匯率計算，泰銖估值已過高，漲至1997年金融風暴前高位。

【與俄羅斯盧布一齊跑出】

事實上，今年俄羅斯盧布及泰銖走勢大幅領先新興市場貨幣，因第3位的升幅已遠遜它們。數據顯示，俄羅斯盧布今年累升8.8%；泰銖升7.7%；墨西哥披索升2.7%；菲律賓披索升2.6%；印尼盾升2.4%。

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