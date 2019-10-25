新盤UPDATES：買家信心返晒嚟！特色戶受捧

二手樓市反彈，新盤市場亦受惠轉旺，其中，大單位及特色單位近期備受追捧，售價紛創出新高紀錄，反映買家入市信心已見增強。

●匯璽III高層4房5,380萬沽

●柏蔚山複式近1.2億元沽

據悉，買家為本地家庭客，鍾情港島區複式大單位。項目開售至今累沽580伙，佔可售單位近95%，套現近141億元。

●尚‧珒溋4房戶呎售逾3.2萬元創新高

●愛海頌暫沽66伙 最大手逾2390萬掃兩伙

對於未來樓宇供應，現水平仍然足夠，樓價走勢料窄幅上落。同系西半山波老道第1期，視乎中美貿易談判協議進展，最快11月開售。而將軍澳日出康成第8期SEA to SKY有機會年內推出。

該公司助理首席經理(營業)何家欣稱，愛海頌今日暫售66伙，選用建築期方法買家升至約三成，最大手家庭客購入兩伙，金額逾2,390萬元。

●One Eighty首張價單30伙

由發展商EASE DAY LIMITED & JOINT SUN CORPORATION LIMITED興建的筲箕灣道180號One Eighty，剛上載價單，首推30個單位，價單定價430.3萬至1,110.6萬港元，呎價介乎24,818至33,452元。

該盤是次只提供建築期付款計劃，另於2019年12月31日或之前簽署臨時買賣合約，可獲售價3%折扣，同時提供售價15%印花稅補貼優惠，若扣除最高18%折扣，折實價約352.8萬至約911萬元，呎價約20,351至27,431元。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行於港島東設立項目展銷廳，方便買家入票。

●多盤推售暫已錄數十伙獲認購

多個新盤周五(25日)加推單位發售，其中長實集團旗下長沙灣愛海頌，推出149伙予公眾選購，早上售樓處外登記氣氛熱鬧。代理透露，A組銷售時段已有約17伙獲揀樓。

至於合景泰富等發展的啟德尚．珒溋，周五亦以先到先得形推售108伙，早上售樓處外亦有部分買家排隊報到，據悉暫時錄得近10伙獲認購。

●長沙灣恆大‧睿峰有望本季推出

●逸瓏海滙連沽6伙 吸金逾5777萬元

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