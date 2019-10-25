新盤UPDATES：買家信心返晒嚟！特色戶受捧
2019年10月25日 20:24
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二手樓市反彈，新盤市場亦受惠轉旺，其中，大單位及特色單位近期備受追捧，售價紛創出新高紀錄，反映買家入市信心已見增強。
●匯璽III高層4房5,380萬沽
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III周五(25日)連沽7伙，其中7座51樓A室4房大宅，實用面積1,513方呎，成交價5,380萬元，呎價35,558元，同樣創下項目新高紀錄。
●柏蔚山複式近1.2億元沽
新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛以招標形式售出1座33及35樓複式C室，實用面積2,375方呎，連雙車位成交價逾1.18億元，呎價5萬元，創項目售價及呎價雙新高紀錄。
據悉，買家為本地家庭客，鍾情港島區複式大單位。項目開售至今累沽580伙，佔可售單位近95%，套現近141億元。
●尚‧珒溋4房戶呎售逾3.2萬元創新高
合景泰富(01813)市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，啟德尚‧珒溋以招標形式售出第1座21樓F室，間隔4房連雙套房及工作間，實用面積1,063方呎，成交價逾3,400萬元，呎價32,001元創項目新高紀錄。
龍湖集團(00960)香港營銷總監黃少鴻稱，項目至今累售173伙，套現逾22億元。
●愛海頌暫沽66伙 最大手逾2390萬掃兩伙
長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，旗下長沙灣愛海頌已累售183伙，套現逾18億港元，售價具上調空間。對於政府放寬樓按保險措施，可刺激二手成交，但買家不用搶購入市，最明智是量力而為。
對於未來樓宇供應，現水平仍然足夠，樓價走勢料窄幅上落。同系西半山波老道第1期，視乎中美貿易談判協議進展，最快11月開售。而將軍澳日出康成第8期SEA to SKY有機會年內推出。
該公司助理首席經理(營業)何家欣稱，愛海頌今日暫售66伙，選用建築期方法買家升至約三成，最大手家庭客購入兩伙，金額逾2,390萬元。
●One Eighty首張價單30伙
由發展商EASE DAY LIMITED & JOINT SUN CORPORATION LIMITED興建的筲箕灣道180號One Eighty，剛上載價單，首推30個單位，價單定價430.3萬至1,110.6萬港元，呎價介乎24,818至33,452元。
該盤是次只提供建築期付款計劃，另於2019年12月31日或之前簽署臨時買賣合約，可獲售價3%折扣，同時提供售價15%印花稅補貼優惠，若扣除最高18%折扣，折實價約352.8萬至約911萬元，呎價約20,351至27,431元。
美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行於港島東設立項目展銷廳，方便買家入票。
●多盤推售暫已錄數十伙獲認購
多個新盤周五(25日)加推單位發售，其中長實集團旗下長沙灣愛海頌，推出149伙予公眾選購，早上售樓處外登記氣氛熱鬧。代理透露，A組銷售時段已有約17伙獲揀樓。
至於合景泰富等發展的啟德尚．珒溋，周五亦以先到先得形推售108伙，早上售樓處外亦有部分買家排隊報到，據悉暫時錄得近10伙獲認購。
新界方面，鷹君(00041)位於大埔白石角的朗濤亦發售新一批單位，市場料暫錄約15伙獲買家認購。
●長沙灣恆大‧睿峰有望本季推出
位於長沙灣的恆大‧睿峰早前已經取得預售樓花同意書，可望今年第4季推出。該盤發展商中國恒大(03333)表示，全盤共有414伙，間隔由開放式至三房不等，實用面積由約203至758方呎，預計關鍵日期為2021年10月31日，預計短期內展開宣傳推廣。
●逸瓏海滙連沽6伙 吸金逾5777萬元
信和置業(00083)的西貢逸瓏海滙單日連沽6伙，套現逾5,777萬元。其中3座8樓D室，實用面積581方呎，平台471方呎，成交價908.2萬元，呎價15,632元。項目累售265伙，套現約20億元。
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