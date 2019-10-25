樓價UPDATES：沙田蔚景園破頂價易手

隨着市場氣氛向好，相繼有屋苑近日錄得高價個案，沙田蔚景園剛有單位以破頂價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角啟禮閣高層C室兩房戶，實用面積322方呎，向南面享山景。上址10月初放盤，原開價687萬元，微減4萬元，即獲買家以683萬元承接，實用呎價21,211元。

●港島南貝沙灣本月錄9宗租務個案，包括2期7座中層B室，實用面積約1,377方呎，為三房包括套房及連工人套房設計，連車位以8萬元租出，呎租約58元。屋苑現時有約113個租盤，月租叫價由2.9萬元起。

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新界區

●蔚景園1座中層C室兩房戶，實用面積369方呎，成交價約690萬元，呎價18,699元創項目歷來新高。據了解，同面積單位之前最高登記成交呎價約1.78萬元。

●沙田壹號雲頂9座低層C室，實用面積876方呎，以三房佨括一套間隔，座向西北，獲同區買家以1,290萬元連車位購入，實用呎價14,726元。上址為原業主於2012年7以900萬元入市，持貨逾7年，帳面獲利390萬元。

●西貢碧翠苑一個分層低密度住宅單位，實用面積1,147方呎，以三房間隔，望內園景觀，連面積約1,169方呎天台。單位原叫價1,480萬元，減價155萬元，以1,325萬元沽出，實用呎價11,552元，3年多升值近10%。

●屯門二手居屋不乏月租低於1萬元的租盤，帶動租務承接力不俗。該區兆邦苑中層11室兩房戶，實用面積376方呎，有外區人士鍾情單位附設部分家電，加上客廳及房間均向西南，而且業主願意調減400元，因而以9,600元即睇即租，實用呎租25.5元。

●沙田九肚尚珩1座低層A室，實用面積1,930方呎，屬四房連雙套房間隔，以8.5萬元租出，實用呎租44元。若以業主去年購入價約5,049萬元計，回報率約2厘。

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