巴克萊舵手警告：全球很難「和平地」解決公司債危機

外國傳媒報道，英國大型銀行之一巴克萊行政總裁Jes Staley警告，要解決全球公司債務不斷增加，但又要避免另一場金融危機，「風險很高」！

國際貨幣基金組織(IMF)本月較早前警告，全球公司債務風險屬高水平，主因是各地央行持續低利率，令公司負債不斷提升。

Staley說：「回看2008年金融危機，當年不少證券被獲評為AAA評級，市場相信它們沒有風險。到了2009年，市場認為歐元區主權債券的風險只屬於該區。結果當然不正確。因此，我認為這證明了我們需要以不同的角度去看接下來可能發生的事。」

他認為，「流動性問題」通常是令信貸市場演變成全球嚴重金融危機的導火線，但市場覺得如今的銀行已較上次金融危機時處於更強壯的位置，無論是資本及流動性皆不錯，不會是下一波危機的「中心」。

不過，他說：「如果看看目前全球主權及企業債券的總額，就知道所謂的流動性及風險潛在着極高危機。」

回看IMF周一(21日)指出，若全球再爆發像10年前程度「一半嚴重」的衰退，就足以讓美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙等全球8個主要經濟體的企業無法以利潤來償還債務和支付利息，恐有近40%不能償還，涉額達19萬億美元！

IMF警告，已開發和開發中國家央行所實施的刺激措施，已產生鼓勵企業大肆舉債的副作用，有許多企業面臨難以還債的困境，令人擔心企業持續累積債務，將導致全球金融體系高度脆弱。

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