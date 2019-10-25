夜市UPDATES：美股升勢擴大　納指逼近歷史高位

美股早市升幅擴大，道指目前報26,949點，升144點或0.54%；標指報3,018點，升8點或0.27%，逼近歷史高位3,033點；納指報8,227點，升41點或0.51%。

【22:23】美國消費者數據重燃市場對經濟衰退的憂慮，惟在重磅股力撐下，股市個別發展，道指報26,879點，升74點或0.28%；標指報3,010點，跌0.19點或0.01%；納指報8,194點，升8點或0.10%。港股期指夜市無方向，現報26,717點，升31點，高水50點。

數據方面，美國10月份密歇根大學消費情緒指數終值由前一個月的93.2點升至95.5點，但低於初步估計及市場預期的96點。

英特爾的股價飆逾7%，公司季度收入和收益超出分析預期。另外，FactSet數據顯示，38%標指公司公布了第三季度的季度業績，在這些公司中有78%超出了分析師的預期。

美國副總統彭斯暗示中美第一階段協定的談判進展順利，但又批評了中國的知識產權和人權問題，這使到市場懷疑達成貿易協議的可能性。

市場焦點轉向美國聯儲局下周舉行的政策會議，市長普遍預期會減息0.25厘，令聯邦基金利率目標區間降至1.5%至1.75%。大行高盛預期，聯儲局在聲明中調整一些措辭，以表明通過這次減息完成了鮑威爾口中的「周期性中段調節」。

據報法國總統馬克龍阻止歐盟讓英國推遲退歐三個月，消息傳出後歐股變動不大，英股目前跌0.56%；德股跌0.16%；法股升0.13%。英鎊兌美元下滑至1.2811。

【21:30】科技股業績表現參差，美股開市早段好淡爭持，道指低開後很快回升，曾升42點，至26,847點；納指則跌16點，至8,169點；標指跌5點，至3,005點。

網購巨人亞馬遜上季純利倒退26%，主要受累經營開支和送貨成本急增，今季經營溢利和收入預測均低於預期，股價早段挫3.69%，至1,715美元。

晶片商英特爾公布上季經調整後每股盈利1.42美元，收入輕微上升至191.9億美元，雙雙好過市場預期，股價早段漲5.36%至55.03美元。

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