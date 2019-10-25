市值媲美1990年日股！美股面臨「日式股災」？

外國傳媒報道，美國著名分析員、曾為大型投行貝爾斯登員工的Felder Report創辦人Jesse Felder警告，發現美國股市正面對着「日式冧市」危機！

所謂「日式冧市」危機，意指「日經平均指數1990年模式」，直至目前大約30年後，日經指數仍低於當年頂部約1/3，而且經濟步入「迷失時代」至今，即低增長、低通脹、低利率。

他表示，目前美股走勢正有當年「日本味道」，當然，很難想像美國股市會步日本後塵，但當年日本股市見頂之時，正值股市總量是國內生產總值(GDP)約140%，現時美股總量亦佔GDP約140%！這是很難做到的，亦是「股神」巴菲特的指標之一。

巴菲特曾於2001年說過，量度股票價值的最佳方法是「股票總量(上市公司總市值)除以國內生產總值(GDP)」。一旦指標升至介乎75至90%就要戒備；若升至超過100%就不要再勇猛地入市；若超過115%左右就是估值過高。

換言之，目前美股的估值，相當於1990年的日經平均指數。Felder指出，對於上述解釋，基本上沒有人相信「日式股災」會發生在美股身上，但正正沒有人信，才是值得警惕，就算沒有「日式股災」，目前美股估值也實在似2000年！

他說：「在20年前，投資者不相信科網泡沫會爆破，因當年科技股增長迅速，並相信有買貴，冇買錯，遲早能創富財富。如今的泡沫就在被動基金，人們相信股市長遠是升，只要長期持有，必定有回報，一旦坐艇，也會升回買入價。」

他提醒，2000年所謂「有買貴，冇買錯」的結果是納指在30個月內暴瀉80%。他說：「我擔心今時今日投資者錯誤的觀念又重演。」

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