是咁的！貝索斯全球首富地位保唔住

網購巨人亞馬遜於美股周四收市後派第三季成績表，自2017年初以來首次錄得盈利倒退，加上今季經營溢利與銷售預測均遜預期，拖累股價周四市後狠挫8.1%，以此推算，創辦人貝索斯身家單日唔見咗近70億美元，縮水至1,028億美元，將全球首富頭銜拱手相讓予微軟創辦人蓋茨。

貝索斯於2017年10月壓過蓋茨，坐上全球首富之位。如今蓋茨重新「坐正」，反映微軟股價今年以來累漲近38%，持有1%股權嘅蓋茨身家因而進帳不少，其他財富則來自佢多年來出售股份及透過家族公司進行投資。彭博億萬富豪指數顯示，截至周四止，蓋茨身家1,075億美元。

至於貝索斯，若佢冇同太太離婚，理應可保住全球首富之位。二人於1月宣布離婚，前妻麥肯齊於7月份瓜分咗二人所持亞馬遜股權嘅四分之一。

不過，又咁睇喎，若果蓋茨冇咁醉心慈善工作，就未必會被貝索斯超越，事關蓋茨自1994年起共向蓋茨‧梅林達基金會捐出超過350億美元。

講番亞馬遜上季業績，純利按年倒退26%至21億美元，或每股4.23美元，遜於市場預期嘅4.59美元，主要因為該公司為咗提供一天後送貨服務而大舉投資，期內經營開支急升26%至668億美元，為逾一年來最大升幅，送貨成本亦勁增46%至96億美元。

亞馬遜上季整體收入升24%至700億美元，優於預期；來自雲端業務AWS收入增35%至約90億美元，但較前一季之37%增幅放慢。該公司預期今季經營溢利介乎12億至29億美元，收入料介乎800億至865億美元，分別低於預期之43.1億美元與872億美元。

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