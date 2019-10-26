美股收市：道指漲152點 標指曾觸及紀錄高位

中美貿易談判進展順利，加上在重磅股力撐下，美國股市周五做好，三大指數均接近紀錄高位。道指收報26,958點，升152點或0.57%；標指收報3,022點，升12點或0.41%，盤中曾觸及歷史收市新高(3,027點)；納指收報8,243點，升57點或0.7%。

據報道，美國財長姆紐欽、貿易代表萊蒂澤周五(25日)與中國國務院副總理劉鶴通電話，敲定首階段中美貿易協議，據報雙方已接近確定部分項目。

美國總統特朗普周五表示，美國在中美談判上表現得很好，並稱中國非常希望達成協議。

個股方面，晶片商英特爾公布上季經調整後每股盈利1.42美元，收入輕微上升至191.9億美元，雙雙好過市場預期，股價全日急升8.1%，收報56.46美元，是道指周五表現最好的成分股。

其他重磅股強勢向上，建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)全日升4.39%；工業股3M上漲4.39%。蘋果公司、高盛、美國運通均升逾1%。

FactSet數據顯示，38%標指公司公布了第三季度的季度業績，在這些公司中有78%超出了分析師的預期。

數據方面，美國10月份密歇根大學消費情緒指數終值由前一個月的93.2點升至95.5點，但低於初步估計及市場預期的96點。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.7%、1.22%和1.9%。

投資者關注香港時間下周四凌晨，美國聯儲局將公布議息結果。根據利率期貨，交易員預計美國本月減息的可能性約為90%。

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