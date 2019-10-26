大行料聯儲局下周將減息

市場注視美國聯儲局下周的議息會議，華爾街的大行普遍預期將連續第3次減息，但對於該局的政策聲明或主席鮑威爾的發言，策略師和經濟學家存在分歧。

巴克萊和美國銀行認為，現風險之一是聯儲局會暗示減息已經完成。巴克萊預計，局方有機會強調累計減息幅度，市場或會理解為暗示無意進一步減息。美國銀行指，政策聲明的語氣或更謹慎，並可能提及創造就業機會的步伐放緩；預計對通脹的評估不變，前瞻指引或保持一致，表明對再減息保持開放態度；如果聯儲局調整聲明以指出目前政策利率適當，並刪除對監測數據的說法，這表明將保持政策穩定。該行指，由於數據可能進一步偏軟，預計下一次降息將在12月。

摩根大通表示，即使聯儲局發表鷹派言論，聯邦公開市場委員會仍可能為進一步放鬆政策敞開大門；相信是次會議不需要調整超額準備金利率，料政策聲明會較7月、9月的略為鷹派，甚至可能表示減息已平衡了經濟前景的風險；但仍有機會為12月或之後再減息保留可能性。

摩根士丹利料聯儲局下周將減息25點子後會暫停減息；建議逢低買入2年和5年期美國國債，環球市況仍不利美元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。