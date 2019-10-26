1周10大驚奇：中國要救經濟　必須先救...

香港作為世界金融中心之一，《1周10大驚奇》致力於尋找另類分析及觀察金融市場異象，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。去年底異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止。到了8月31日，異象再轉軚預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀，本周仍未動搖。

【1、中國要救經濟 必須先救「豬」】

據市場數據顯示，恒生波動率指數本周已跌至7月以來最低，港元已逐漸企穩，可能預示着港股最壞情況已過，並重新踏入「升途」。不過，前景依然要看「內地經濟」。

本周有報道引述經濟學家分析，隨着豬價飛升，內地通脹在2020年初有可能飆至4%，將使人民銀行(即中國央行)進一步放水變得更棘手。

據中金和聯訊證券經濟學家稱，由於母豬存欄量依然急劇萎縮，豬價上升壓力仍持續加大，故他們預計，由於之前基數較低，到今年12月或明年1月，整體通脹有可能觸及4%。上次通脹達到或超過4%已是2012年，惟當年經濟增長動力充足，如今則有機會陷入滯脹危機(即通脹恐高於經濟增長)。

上海匯易諮詢的數據顯示，截至上月底，內地母豬存欄量約1,900萬頭，遠低於3,400萬頭的5年平均水平。

中金指出，目前預測今次豬價升勢何時見頂為時尚早，而高於預期的通脹水平，會阻礙近期推出大規模貨幣寬鬆政策。

事實上，由豬價推動的食品價格升勢，已成為中央關注重點，因其他肉類和蛋白質食品價格，也會因此而被推高，繼而對家庭消費力造成傷害。

不過，若撇除食品及能源，內地核心通脹其實很低，僅1.5%左右，與此同時，反映「死物」價格的生產物價指數數(PPI)持續萎縮，正傷及企業利潤，並加大其還債難度。

可惜的是，人民銀行難以透過減息救市，因不想令民眾產生通脹預期。因此，解決「豬價」重中之重。

【2、中國要救經濟 必須先救「民企」】

上文提到PPI萎縮反映企業經營艱難，本周就有報道指，山東省一家肩負百億規模待償債券壓力的民營企業宣布，取消原定本周的債券發行計劃。在經濟持續未見起色下，再次反映民企困境。

位於山東省濱州市的西王集團業務領域涉及糖業、藥業、鋼鐵、房地產等多條產業鏈。公司稍早在上海證券交易所公告稱，因市場波動較大，決定取消原定於本周發行至多4.5億元人民幣公司債券的計劃。

根據美國財經媒體彭博社數據顯示，公司存續債券規模100.4億元人民幣，其中未來一年的到期量約34.9億元人民幣。另據公司數據，截至6月底的借款總額達212.89億元人民幣；現金及現金等價物餘額僅11億元人民幣，較去年底近腰斬。

有分析員稱，西王債務規模非常大，嚴重依賴債券市場公開發行再融資，如果借新還舊遇到困難，沒有新融資渠道，資金鏈就可能斷裂。

實際上，投資者的擔憂早已在金融市場上反映。據彭博社數據，西王集團下屬上市公司西王食品股價已自年內高點跌逾六成。公司旗下債券「15西王01」較票面打近七折。

日本媒體也分析，若中國想擺脫經濟重重挑戰，就要「讓民企補救」！沒有民企推動經濟增長，就難以「穩就業」，也會加劇社會與經濟不穩定，呼籲中國必須善用民企力量，而非壓制。

【3、中國救「民企」 再敦促地方政府清債】

面對民企經營艱難，國務院本周已表示，各地區和政府部門要進一步處理拖欠民企的款項，並確保今年內完成清理欠款的任務。國務院指出，進一步做好清理欠款工作是一項重要任務，不僅關乎政府信用，更與經濟增長、社會預期、就業民生息息相關。各地區、各部門務必高度認清其極端重要性。

報道指出，這是繼7月25日後、國務院3個月內兩次提及清理拖欠民企款項的問題。有分析指，中央的重視反映民企面臨嚴峻形勢，除了面對融資難、融資貴，也顯示政府單位及國營機構欠款不還的弊病積累多年。

報道列舉例子顯示，截至7月底，廣東省政府和大型國企共拖欠中小企款項49.47億元人民幣(下同)，已償清28.54億元，即仍欠20.93億元；安徽省池州市已償還2.09億元，還剩0.82億元；廣西壯族自治區北海市共欠9,675.16萬元，已償還6,705.32萬元。

【4、中國要救經濟 必須先救「聲威」】

中國面對經濟艱難，美國總統特朗普當然藉機「浮誇」。他周一(21日)在內閣會議表示，中國經濟非常糟糕，為57年以來最糟糕的一年(worst year they’ve had in 57 years)。不過，他沒有說出為何是「57年」。

他又指，中國宣布上季經濟數字是20多年以來最差，增長是6%，「但我認為實際上很可能是負數」。中國正承受關稅苦果，因為他們讓人民幣貶值，向市場泵水是因不想工作流失，但事實是正在流失職位，並度過了糟糕的一年。

他又稱，與中國進行的談判進展得非常好，中國想敲定協議，因為他們的供應鏈正在崩潰，必須達成協議。

就此，中國外交部回應指，中國經濟形勢不是甚麼人幾句話就可以改變的，抹黑別人解決不了自己的問題。在當前世界經濟不確定和不穩定性上升、下行壓力不斷加大的背景下，各國應該堅持合作共贏，為推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長做出切實的努力，而不是相反。

【5、中國要救經濟 必須正視「6大項」】

無論內地第3季經濟增速是27年或57年最低，也已過去了，但令人擔心的是第4季恐繼續放緩，尤其下列6大警號未見起色：

●製造業就業

根據中國國家統計局編制的採購經理指數(PMI)顯示，內地製造業正擴大裁員。自去年8月開始，PMI追蹤的就業部分連月下降，今年跌破47，是2008年金融海嘯以來首次。該指數低於50，代表企業僱用的員工減少。

●機器出口

去年1至10月，中國製造的電子機器幾乎每個月都有雙位數增長，惟去年11月開始，出口量顯著下降，而電子機器類別產品正是美國關稅重擊的領域之一，連人民幣貶值也挽救不了出口下降。

●鐵路運輸

鐵路運輸一向是經濟前瞻指標之一，自2017年底開始，內地鐵路貨運量逐年遞減，最後一次出現雙位數增幅已在去年5月，之後只有單位數增長、甚至負增長。即使中國國家鐵路集團今年4月調低、甚至取消了部分運費，貨運仍未見顯著回升。

●發電量

中國的電力規模是世界第一，也是衡量工業活動的關鍵指標，同樣自去年下半年開始，發電量增長明顯放緩，並創下3年最低。

●汽車銷售

中國汽車市場亦是全球最大，汽車銷售佔總零售額一成，同樣被視為經濟前瞻指標之一。不過，由去年7月起，汽車銷售額萎縮，為1990年代以來首見，直至今年9月已連跌15個月。此外，中國消費者購買的手機、家具等也在減少，主因是收入放緩、債務上升。

●電影票房

中國是僅次於美國的全球第二大電影市場，但2018年電影票房收入較2017年更慘，僅增長了9%，至86億美元，相比2017年大幅增長近13.5%。數據顯示，今年9月票房收入跌到一年以來最低。

【6、中國要救經濟 必須正視「香港」】

除了內地自身狀況，香港也是關鍵！國際貨幣基金組織(IMF)本周發表報告，下調亞太區經濟增長預測，2019年和2020年增長分別為5%和5.1%，較4月預測分別下調了0.4和0.3個百分點。最新的增速預測為金融海嘯以來最慢。

其中，估計香港2019年及2020年經濟增長為0.3%及1.5%，相較4月時預估大幅下調2.4及1.5個百分點。報告續指出，香港社會動盪可能是影響該地區的風險，假如局勢惡化，可能對亞洲和亞洲以外的國家造成經濟負面影響。

另外，同屬「亞洲四小龍」之一的南韓今、明兩年增長預測分別放緩至2%和2.2%，皆較上次估計減少0.6個百分點；新加坡今年及明年預料分別增長0.5%和1%，也較上次估計分別下滑1.8和及1.4個百分點，與香港不相伯仲。

值得注意的是，IMF強調亞太區仍然是全球增長的主要引擎，佔2019年全球增長逾2/3。當中，中國在全球經濟增長的佔比為39%，印度佔16%，東盟佔10%。

【7、中國經濟有冇起色？可參考南韓數據】

若要觀察中國經濟形勢，可參考被視為「全球經濟晴雨表」的南韓出口，目前持續疲弱，在10月的首20天出口按年急跌19.5%，反映中國第4季經濟未見起色。當地經濟學家認為，南韓出口前景取決於半導體行業，因晶片出口佔比最大，目前行業似見底，但何時回升則充滿不確定性。

半導體出口佔南韓海外總出貨量約1/5，在10月1至20日期間，半導體出口總值下降了28.8%，原因是全球價格大幅回落。另外，期內出口石油製品減少38.4%、船舶減少8.4%、乘用汽車減少6.5%；無線通信設備則增加44.8%、家電亦增11.7%。

從出口國家和地區來看，對歐盟、日本、中國，以及美國的出口分別減少36.6%、21.3%、20%，以及17.4%。對新加坡和中東出口分別增加17.7%及1.5%。

各地經濟師甚為關注南韓出口，因該國貨品為「全球進口」指標，由汽車到電子產品，每樣也是出口為主，從而令該國出口數據成為全球經濟「晴雨表」，如果數據不理想，對全球來說是警號，尤其是預示中國經濟未有好轉。

【8、刻不容緩！中國救經濟 等於救埋全球】

其實，中國經濟近年佔據着全球1/3增長，若然不濟，全球真的難有好日子，國際貨幣基金組織(IMF)本周公布的全球金融穩定報告更指出，只要全球再爆發像10年前程度「一半」嚴重的衰退，就足以讓美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙等全球8個主要經濟體的企業，無法以賺取到的利潤來償還債務和支付利息，當中恐有近40%不能償還，涉額達19萬億美元！

IMF警告，已開發和發展中國家央行所實施的刺激措施，已產生鼓勵企業大肆舉債的副作用，有許多企業面臨難以還債的困境，令人擔心企業持續累積債務，將導致全球金融體系高度脆弱。

由於中國經濟近年佔據着全球1/3，一旦停頓，即全球就有機會陷入2008年金融海嘯的一半嚴重程度，可想而知形勢危急。

【9、倘全球再爆經濟災難 銀行難捱】

除了IMF，全球著名管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)也發表調查顯示，眼下全世界60%銀行的報酬追不上股權成本，若再發生一次重大金融災難，全球恐有1/3的大型銀行變得脆弱及陷入風險，尤其是西歐及亞洲的銀行風險更大。報告涉及發達國家家及新興國家的1,000家銀行。

該機構指出，從經濟角度上看，全球範圍內多數銀行可能難以存活，因為它們的股本回報率跟不上成本上漲的步伐，故建議銀行業須趕在可能出現的經濟減速前，盡快採取行動，例如開發技術、外判業務、通過合併使自身得到強化等。

麥肯錫高級合夥人Kausik Rajgopal說：「我們認為目前正處於經濟擴張周期的晚期，銀行刻下需要採取大膽行動，因為它們的狀況並不好。在周期晚期階段，誰也吃不起老本！」

事實上，自2008年全球金融危機後，這十年來引發了金融服務業的一波創新浪潮，業內出現了大批新的競爭對手，從金融科技初創公司到諸如蘋果公司(Apple Inc.)和Google母公司Alphabet Inc.等超級企業，明顯威脅到傳統銀行，令許多銀行深思如何應對這些後起之秀，是與他們競爭還是合作，抑或收購？有些大型銀行則尋求將自身重新塑造為科技公司，原因之一就是要吸引難得的人才。

麥肯錫指出，新興市場的競爭對手正使消費者行為不斷發生變化，銀行若不改變，便有可能「淪為歷史的註腳」。一些銀行近來的增強效率舉措大多沒有甚麼新意。

該機構稱，銀行的資訊科技預算中只有35%是用於創新，而金融科技公司在這比例卻高達70%以上，加上入行門檻降低等監管層面因素，形勢愈來愈有利於新公司從傳統銀行手中，搶走市場佔有率。

【10、人生哪個階段最不快樂？捱過後就會...】

最後分享一下「開心」！面對着目前香港困局，或許很多人沒有心情回應；又或許會「想當年」，回想讀書時，不少人想做「大人」，因不用考試；輪到做「大人」後，可能又會十分羨慕年輕時擁有青春、無憂無慮。那麼，究竟哪個年齡層的人最快樂？哪個又最不開心呢？(附圖一)

●45歲左右容易情緒低落

英國連鎖戲院「電影世界」(Cineworld)發表針對2,000名受訪者的調查顯示，原來覺得人生最不快樂的年齡落在「45歲」。其中，超過一半的受訪者表示，隨着年紀漸長，找到人生樂趣的難度也跟隨增加。

事實上，過去也有許多研究顯示，「中年」確實是人生最感到徬徨的時候，根據英國國家統計局(ONS)過去3年的調查，對超過30萬名介乎40歲至59歲民眾進行研究，發現他們的幸福指數最低、且最容易感到焦慮；美國國家經濟研究局(NBER)的報告也指出，人類在「中年」的心理狀態多半處於委靡。

ONS認為，造成「中年」幸福指數走下坡的原因，很多與承擔責任有關，例如一方面要照顧年紀老邁的父母，另一方面要顧及正在求學、甚至處於反叛階段的孩子。這就使到「中年人」在追求事業和生活之間難以取得平衡，並會經常感到挫折。

美國華爾街大行之一的美銀亦曾發表報告，發現「最不快樂」的年齡群組為「50歲」，與上述研究結果差不多。原因是踏入50歲後，他們就要想着退休計劃，但兒女又未完全獨立，同時要供養父母，在眾多範疇需要兼願下，他們是「最不開心」的一群。

●捱過後...會踏入最開心領域

不過，或許上天很公平，當「難關」捱過後，50歲後期一直到80歲，就是人生「最開心」的時光，而且是愈老愈開心。

這不是吹水！確實有科學研究發現，「人是愈老愈開心」，當中有很多原因，其中最多人認同的是：人愈老就愈容易滿足，自然就開心。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。