【執身彩】強積金股災月有進帳　人均賺3700元

傳統股災月魔咒幸未應驗，打工仔暫時鬆一口氣！據晨星(亞洲)截至本月23日的數據，強積金10月錄得1.16%的升幅，打工仔平均帳賺逾3,700元。惟理財顧問提醒，由於環球經濟放緩，打工仔為審慎計應把強積金調配為平衡組合，投資股債的比重可各佔一半。

繼9月份強積金平均升0.97%後，10月份升幅輕微擴大。10月份所有股票基金均有正回報，中國及大中華股票表現升2.97%最標青，居次席的亞洲股票(不包括日本)漲2.62%，以及日本股票升2.46%排第三。

至於強積金今年首十個月的成績更亮麗，整體平均上升8.48%，若按截至6月底止強積金資產總值近9,101億元計算(未計入其後新供款)，首十個月平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面賺約27,050元。

而年內升幅最強勁的組合為美國股票基金、歐洲股票基金及環球股票基金，分別升19.08%、14.15%及13.39%。中國及大中華股票基金及港股基金則分別升10.42%及6.11%。

事實上，今年以來美股表現跑贏全球主要市場，但有基金界人士指出，未來一年美國將進入極具爭議的美國總統大選年，加上中美貿易關係緊張，將會成為左右美股表現的關鍵因素。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，港股暫見喘穩，但環球經濟放緩勢無可避免，計劃成員現階段應該把強積金調配成平衡組合，當前的股債比率應以各為一半最穩妥。他又建議打工仔可伺機購入環球債券基金，以減低整個投資組合的風險。

惟他對美股後市抱審慎的態度，認為美股已累積頗大的升幅，建議持有美股基金的計劃成員可先沽貨一半，調配至債券基金。而由於經濟未有衰退現象，亦可預留部分資金投資美股，當經濟再展動力時，便可獲更大回報。

不過，羽白資產管理財富管理總監梁彥穎看法較樂觀。他指，儘管股票基金年內升幅強勁，但高處未算高，預料年底仍會有一段升勢，依然看好港股及美股。他預計，中美貿易戰及英國脫歐進展良好，且在可控範圍，另美元較其他貨幣強勢，美股以美元計價也能賺匯率，故會受追捧。

梁氏續建議，進取型投資者可以將股票比重提高至強積金組合的七成。但要密切留意，若然股市出現急升，投資者就要立即沽貨，因為急升過後多數伴隨出現大跌市。假設中美雙方也在貿易談判中大讓步，預料港股隨時快速上升3,000點，突破29,000點大關；但從審慎角度來看，雙方讓步背後好可能反映兩國經濟轉弱，令股市升勢缺乏實體經濟支撐，短期市況亦會急轉直下。

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