彭博最新中港焦點股名單出爐！
2019年10月26日 14:17
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友邦
彭博分析師檢視了約2,000家公司，根據收入增長、利潤率、市場份額、債務及其他因素，揀選出2020年50隻值得關注的股份清單，當中不乏中港股份，包括港股的友邦(01299)、安踏體育(02020)、中國恒大(03333)、中國平安(02318)、九龍倉置業(01997)；以及A股的寧德時代(300750.SZ)。
分析師認為，香港社會動盪，阻礙內地客到港購買保險，但隨着中國在明年解除對外資壽險公司所有權的限制，友邦可望在中國迅速擴張，其龐大的泛亞網絡有機會錄得雙位數的增長。
至於安踏體育，分析師認為，其為中國最大的運動服裝公司，由於中國將在2022年舉辦北京冬季奧運會，公司在會前將加快在內地的擴張，有望於3年內與Nike和Adida在中國市場的份額互相抗衡。
另外，50隻在明年值得關注的股份有不少知名的美股，包括AIG、Facebook、Beyond Meat、Motorola、Netflix、Uber等。
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