彭博最新中港焦點股名單出爐！

分析師認為，香港社會動盪，阻礙內地客到港購買保險，但隨着中國在明年解除對外資壽險公司所有權的限制，友邦可望在中國迅速擴張，其龐大的泛亞網絡有機會錄得雙位數的增長。

至於安踏體育，分析師認為，其為中國最大的運動服裝公司，由於中國將在2022年舉辦北京冬季奧運會，公司在會前將加快在內地的擴張，有望於3年內與Nike和Adida在中國市場的份額互相抗衡。

另外，50隻在明年值得關注的股份有不少知名的美股，包括AIG、Facebook、Beyond Meat、Motorola、Netflix、Uber等。

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