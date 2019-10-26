【重新出發】港9月至今IPO市場趕過美國

雖然香港社會亂局未止，經濟受嚴重損害，但新股市場經過6月至8月的沉寂後，9月「重新出發」，更在全球IPO市場中從後趕上。

不過，彭博分析指，港交所今年的IPO規模最終仍可能僅排全球第三、四位，落後於紐約交易所及上海交易所。2019年至今，香港的IPO集資額按年仍跌43%，至186億美元(約1450.8億港元)。

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