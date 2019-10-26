【重新出發】港9月至今IPO市場趕過美國
2019年10月26日 18:13
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(美聯社圖片)
雖然香港社會亂局未止，經濟受嚴重損害，但新股市場經過6月至8月的沉寂後，9月「重新出發」，更在全球IPO市場中從後趕上。
財經媒體彭博引述數據指，9月1日至今，在香港交易所(00388)掛牌的新股集資總金額達79億美元(約616.2億港元)，超過美國納斯達克(NASDAQ)的70億美元和紐約證券交易所的30億美元，暫處於全球領先地位。
香港IPO市場能夠在社會混亂的局面下佔據高位，主要得益於兩隻百億新股重啟上市計劃。知名啤酒生產商百威英博旗下百威亞太(01876)，在擱置上市不足兩個月後重啟來港IPO，集資約400億港元。
在修例風波前後煞停IPO的亞太區最大物流地產營運商ESR Cayman(01821)，亦重來於上周招股，並將於11月1日掛牌，集資額約113億港元。
不過，彭博分析指，港交所今年的IPO規模最終仍可能僅排全球第三、四位，落後於紐約交易所及上海交易所。2019年至今，香港的IPO集資額按年仍跌43%，至186億美元(約1450.8億港元)。
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