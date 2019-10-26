突破美國封殺　ARM續向華為提供晶片設計授權

美國商務部今年5月出手封殺中國科技巨企華為，禁廠商為其提供零部件及含有美國相關技術的硬件或軟件，令華為頓時陷入困局。不過，日本軟銀集團(Softbank)軟銀旗下的英國晶片設計公司ARM，卻突破封殺，在11月後繼續向華為提供晶片設計授權。

外國媒體報道，ARM法律團隊辯稱，旗下的v8及v9晶片技術是在英國本土研發，並沒有涉及美國相關技術，因此沒違反美國的禁令。

ARM早前曾經因應美國的禁令，停止向華為提供晶片設計授權；其後美國商務部同意放寬禁令至11月才生效，ARM隨即恢復授權。軟銀創辦人兼會長孫正義早前亦指，ARM的團隊評估授權客戶當中，哪些產品是受禁令限制。

事實上，華為自家出品的「手機大腦」麒麟(Kirin)處理器，與Apple A系列、高通 Snapdragon系列、以至台灣聯發科出產的處理器一樣，都是基於ARM授權的晶片架構設計出來。華為最新的麒麟990及昇騰910 AI處理器，亦同樣是以此為基礎。在沒有其他替代方案下，能得到ARM的授權對華為至關重要。

不過，晶片生產的問題能獲得解決，但華為仍然受制於不獲Google提供手機軟件，令海外市場大受影響。雖然該公司早前已表示押注在自家的「鴻蒙」操作系統，但分析指，「鴻蒙」的周邊生態系統仍未成形，未來二至三年內，都難寄望能在海外市場中普及。

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