陳鳳珠　內房現配股潮　行業走勢趨審慎

港股於27,000點關口遇阻力，由於香港企業將陸續公布第三季季績，料市場關注企業盈利情況。另外，美國聯儲局將召開議息會議，市場估計仍有減息機會，留意美國的貨幣政策方向，目前美企季績好壞參半，料貿易戰的影響或逐步反映，當地經濟增速或放緩。

中證監表示要加快資本市場改革，引導更多中長期資金入市，冀社保基金、保險機構等堅持長期及價值投資理念，促進資本市場向高質量發展。預期內地將促使資金長線投資，以穩定資本市場走勢。另外，內地首3季的經濟增長只有6.2%，留意中國會否加大力度推出刺激措施，以支持第四季的經濟增速。今年首3季全國規模以上工業增加值按年增加5.6%，當中民營及中小工業企業增加值分別按年增長8%及7.1%，增速較整體工業增加值快，反映持續推出政策支持中小微企發展的成效顯著。而今年初實施小微企業普惠性減稅措施後，截至8月底減稅的額度在1,200億元人民幣以上，首8個月的民營企業各項政策合計減稅逾8,200億元人民幣。由於中小企為支持實體經濟發展的基本，料內地將繼續推出減稅降費措施，以及解決小微企業的融資難及融資貴的問題。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者爲證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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