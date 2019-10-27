曜熊理財　環球基金未來走勢仍疲弱

中美可望達到第一階段協定，中港股市反彈，但能否達成最終協定，仍是未知數，因雙方面的分歧絕對大，但全球均要一份協定，以穩定環球經濟，全球經濟增長放緩與貿易爭端的威脅加劇，波及企業對前景的信心，促使美企放慢2019年資本支出增長銳減至3.5%。

資本支出常常被視為評估未來獲利的初步指標，去年資本支出增加11%，歸功於美國企業稅由35%減至21%，使得企業取得豐沛資本。不過，美企投資增長放緩，近期還下調盈利預測，這都引起不安情緒，預計美企投資態度將趨向謹慎。

全球股市近期進行拉鋸戰，看淡力量加大。全球中央銀行已逐步放寬信貸，環球基金未來走勢仍疲弱，近期個國政策的利好接踵而至，但是市場走勢依然疲弱。歸根究柢仍然是市場的信心不足。

很多投資者在等待不確定性逐步消除，才願意果斷加倉。當前影響市場的不確定因素，一個是貿易談判何時能夠簽署協定；另一個就是關於全球經濟增長在第四季度是否能夠企穩，這些都會影響到投資者的信心。

建議投資者在當前環境，要保持信心和耐性，維持現金或貨幣基金投資，未來通過正確配置基金來應對市場的波動，市場短期仍波動，要做好風險管理，來應對市場風險，通過淡化對市場短期走勢的關注，強化對於基金的選擇，是比較好的投資策略。事實上，在過去十年大起大落中，基金股價上也有波動，但是長期趨勢都是向上的。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。